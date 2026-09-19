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        Haberler Gündem Hatay’da sokak köpeğini av tüfeğiyle yaralayan şüpheli gözaltına alındı

        Hatay’da sokak köpeğini av tüfeğiyle yaralayan şüpheli gözaltına alındı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokak köpeğini av tüfeğiyle yaraladığı belirlenen G.B. gözaltına alındı. Yaralı köpek tedavi altına alınırken, şüphelinin evinde olayda kullanıldığı değerlendirilen tüfek ve kartuşlar bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 23:31 Güncelleme:
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        Sokak köpeğini vuran şüpheli gözaltında

        Hatay’ın Samandağ ilçesinde sokakta yaralı halde bulunan köpeği av tüfeğiyle vurduğu belirlenen G.B. gözaltına alındı.

        Atatürk Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekipleri, yol kenarında yaralı halde bir sokak köpeği buldu.

        YARALI KÖPEK TEDAVİYE ALINDI

        Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede köpeğin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi.

        Yaralı köpek, ekipler tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        EVİNDE TÜFEK VE KARTUŞLAR BULUNDU

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeği yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Yapılan araştırmada şüphelinin G.B. olduğu tespit edildi. G.B.’nin evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ile 2 kartuş ele geçirildi.

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        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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        #Samandağ
        #av tüfeği
        #haberler
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