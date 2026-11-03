Hatimoğulları, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun hala cezaevinde olmasını eleştirdi.

AA'da yer alan habere göre fon soruşturmasına yönelik eleştirilerde bulunan Hatimoğulları, "Peki iktidar bu yoksulluk zamanlarında fon vurgunuyla ilgili bir şey yaptı mı? Yapıyor gibi gözüküyor ama yaptı mı? Yapmadı. Bir kanun çıkardılar. Sözde fonda 1 milyon liranın altında parasını kaybeden mağdurların mağduriyeti giderilecek. İnanın bu konuda daha doğru düzgün atılmış somut hiçbir adım yok." diye konuştu.

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Fon soruşturmasıyla ilgili denetleyici kamu kurumlarından, kamu görevlilerinden ve ilgililerden hesap sorulmasını isteyen Hatimoğulları, "Hesap sorulmadan, sorumlular ortaya çıkmadan bunun kapanmasına izin vermeyeceğiz. Bu vurgunda hiç kimseye bir iltimas gösterilmemeli, kiminin yakını, yandaşı, akrabası, eşi, dostu... Kim ki halkın cebine göz diktiyse her kim ki halkın parasını çalmaya kalktıysa hesap vermek zorunda." ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitim merkezlerinin (MESEM) kapatılmasını isteyen Hatimoğulları, "Staj veya çıraklık süreleri sigorta başlangıcı sayılmalı. Özellikle stajyerlerin ve çıraklık eğitimi gören gençlerin hepsinin talebi. Hatta geriye yönelik de talepleri var." dedi.

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2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni değerlendiren Hatimoğulları, "Bu ara 'Bizim emeklilere müjdemiz var.' diye ortaya çıktılar. 4 yıl seçimsiz geçti. Bu süre zarfında emeklinin bir tane talebini hayata geçirdiler mi? Hayır. Ama şimdi diyorlar ki 'Emekliye müjdemiz var.' Biz DEM Parti olarak emekli maaşını yoksulluk sınırının yarısı olarak vadediyoruz." diye konuştu.

Hatimoğulları, Mekke Ortak Savunma Antlaşması'na tepki göstererek, şunları söyledi:

"Bu anlaşmaya göre bir ülkeye yapılan saldırı hepsine yapılmış sayılacak ve derhal yardım isteniyor. Yani Türkiye her an kendi seçmediği bir savaşın ortasında kendini bulabilir. Saldırının tanımı muğlak, mali yükü belirsiz, terörizm kavramı her ülkenin işine geldiği gibi yorumlanabiliyor. İstihbarat paylaşımında haklarını korumak için verilen mücadeleleri de terör kapsamı içine koyabiliyorlar. En ufak muhalif sesi bile terör kavramının içine koyup terör tehdidi diyebiliyorlar."

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Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Hatimoğulları, terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini söyledi. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un bir an önce uygulanmasını isteyen Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Çerçeve yasa artık zaman kaybetmeksizin hayata geçmeli. 'Bunun için Milli Güvenlik Kurulu kararı gerekiyor.' Evet, bu Kurul bu kararı hızla almalı. Zira örgütün boşaltacağı alanlar boşaltıldı ve bilgisi devlette mevcut. Bütün bu bilgiler devletin raporlarında mevcut. Bu yasa hayata geçmeli ki silah bırakanlar ya da diasporadakiler ülkeye dönebilsin, hapishanedekiler çıkabilsin. Türkiye'de 86 milyonun ihtiyaç duyduğu barış ve demokratikleşme yasalarının çalışmalarına artık başlayabilelim. Bu yasa uygulanmadan bu çalışmalara başlanmıyor. Normalde başlanabilir ama iktidar onu, onun önüne koyduğu için bunlar da duruyor ve bu ülkenin demokratikleşme yasalarına ihtiyacı var."

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Hatimoğulları, "Meclis'te izleme kurulu artık kurulmalı, Meclis barışı kolaylaştıran rolünü aktif bir biçimde üstlenmeli. Edilgen değil, aktif olmalı." dedi.

"KENT UZLAŞISI YAKLAŞIMIMIZIN ARKASINDAYIZ"

Grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hatimoğulları, partisinin bazı belediyelerde "Kent Uzlaşısı" ile seçilen meclis üyelerinin görevlerini DEM Parti çatısı altında sürdürmesi kararına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"Kent Uzlaşısı zemininde duruyoruz. Çünkü bizim açımızdan kent uzlaşısı demek kentteki bütün farklılıklarla kentin ihtiyaçlarına yanıt üretecek bir oluşum anlamı taşıyor ve biz aynı yerdeyiz. Yeni Parti CHP'den ayrıldıktan sonra çok sayıda meclis üyesi de Yeni Parti'ye geçti. Bir fiziki ayrılık da gerçekleşmiş oldu. Artık kendi grubumuza geçerek çalışmalarımızı kendi grubumuzla sürdürmek gibi bir karar aldık. Bu karar Kent Uzlaşısı mantığımızı devam ettirecek bir karardır. Çünkü bu anlayış kentin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir yaklaşımın sesi, soluğu ve sözcüsü olmak. Kent Uzlaşısı yaklaşımımızın arkasındayız, altını çizmek istiyorum."