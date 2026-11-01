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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hesaba itirazda darp ve gasp iddiası!

        Hesaba itirazda darp ve gasp iddiası!

        Eskişehir'de eğlence mekanında banka kartından fazla para çekilmesine itiraz eden müşteriyi darp ederek cep telefonunu ve parasını gasp ettikleri iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 16:18 Güncelleme:
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        Hesaba itirazda darp ve gasp iddiası!

        Olay, Eskişehir'de bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmeye eğlenmek için giden bir müşteri, banka kartından bilgisi dışında fazla miktarda çekim yapıldığını fark etti.

        İHA'nın haberine göre duruma itiraz etmek amacıyla tekrar mekana giden müşteri, burada darp edilerek cep telefonu ile 3 bin TL parasının zorla alındığını öne sürerek şikayette bulundu.

        Müştekinin müracaatı üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında işletme sahibi S.M. ile İ.U., M.G. ve O.D. isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

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        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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