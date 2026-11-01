Hesaba itirazda darp ve gasp iddiası!

Olay, Eskişehir'de bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmeye eğlenmek için giden bir müşteri, banka kartından bilgisi dışında fazla miktarda çekim yapıldığını fark etti.

İHA'nın haberine göre duruma itiraz etmek amacıyla tekrar mekana giden müşteri, burada darp edilerek cep telefonu ile 3 bin TL parasının zorla alındığını öne sürerek şikayette bulundu.

Müştekinin müracaatı üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında işletme sahibi S.M. ile İ.U., M.G. ve O.D. isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.