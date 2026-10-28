İçişleri Bakanlığı duyurdu! Uyuşturucu ve örgüt kurma suçlarından uluslararası seviyede aranan S.G. İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Belçika adli makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma" suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan S.G'nin İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince koordineli olarak uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.

Çalışmalar sonucunda, Belçika adli makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma" suçlarından uluslararası seviyede aranan, Belçika'da "önemli ve büyük kokain organizasyonlarından birinde yönetici pozisyonunda olduğu belirlenen" S.G'nin İstanbul Zeytinburnu'nda yakalandığı ifade edildi.

S.G'nin, Belçika'da kurduğu uluslararası uyuşturucu ağının organize suç örgütü elebaşılığını yaptığı belirtilen açıklamada, Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokaini, kurdukları örgütle birlikte Belçika'ya ve buradan da Avrupa ülkelerine sevkiyatını yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, S.G'nin, bu sevkiyat karşılığında yüksek miktarda gelir sağladığının, Kolombiya bağlantılarını sağlayarak kokaini emdirilmiş maddeden ayırmak için kullanılan kimyasalları temin ettiğinin tespit edildiği bildirildi.