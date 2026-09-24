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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanı Çiftçi: 44 ülkeden 714 firari suçlu getirildi

        İçişleri Bakanı Çiftçi: 44 ülkeden 714 firari suçlu getirildi

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen operasyonlarda 44 ülkeden 714 firari suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 20:58 Güncelleme:
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        'Sınır Ötesi Kapan' bilançosunu açıkladı

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen “Sınır Ötesi Kapan” operasyonları kapsamında 44 ülkeden toplam 714 firari suçlunun Türkiye’ye getirilerek Türk adaletine teslim edildiğini bildirdi.

        Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devletin hiçbir suçluyu unutmadığını belirterek, firari suçlulara yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

        170 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ MENSUBU YAKALANDI

        Bakan Çiftçi, operasyonlar kapsamında Türkiye’ye getirilen 714 kişinin suç gruplarına göre dağılımını da paylaştı.

        Buna göre yakalanan firarilerin 332’sinin asayiş, 271’inin kaçakçılık ve organize suç, 99’unun narkotik, 12’sinin ise terör suçlarından arandığı belirtildi.

        Çiftçi, toplam 714 kişi arasında 170 organize suç elebaşı ve üyesinin bulunduğunu açıkladı.

        “DÜNYANIN NERESİNE GİDERLERSE GİTSİNLER”

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç işledikten sonra yurt dışına kaçarak kurtulacağını düşünenlere yönelik mesaj verdi.

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        Çiftçi, İçişleri, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının koordinasyonuyla firarilerin izlerinin sürüldüğünü belirterek, “Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar; izlerini sürecek, ülkemize iadelerini sağlayacak ve Türk adaletinin karşısına çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

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        #Son dakika haberler
        #Mustafa Çiftçi
        #Sınır ötesi kapan
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