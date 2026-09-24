İçişleri Bakanı Çiftçi: 44 ülkeden 714 firari suçlu getirildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen “Sınır Ötesi Kapan” operasyonları kapsamında 44 ülkeden toplam 714 firari suçlunun Türkiye’ye getirilerek Türk adaletine teslim edildiğini bildirdi.

DEVLETİMİZ UNUTMAZ! 🇹🇷



Devletimiz uyumaz, hiçbir suçluyu unutmaz. Vakti ve saati geldiğinde de suçluların tepesine biner.



Yılbaşından bu yana yürüttüğümüz “Sınır Ötesi Kapan” operasyonları kapsamında;



➡️ 332 asayiş,

➡️ 271 kaçakçılık ve organize suç,

➡️ 99 narkotik,

➡️ 12… pic.twitter.com/oeO8PjuMyw — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) September 24, 2026

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devletin hiçbir suçluyu unutmadığını belirterek, firari suçlulara yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

170 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ MENSUBU YAKALANDI

Bakan Çiftçi, operasyonlar kapsamında Türkiye’ye getirilen 714 kişinin suç gruplarına göre dağılımını da paylaştı.

Buna göre yakalanan firarilerin 332’sinin asayiş, 271’inin kaçakçılık ve organize suç, 99’unun narkotik, 12’sinin ise terör suçlarından arandığı belirtildi.

Çiftçi, toplam 714 kişi arasında 170 organize suç elebaşı ve üyesinin bulunduğunu açıkladı.

“DÜNYANIN NERESİNE GİDERLERSE GİTSİNLER”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç işledikten sonra yurt dışına kaçarak kurtulacağını düşünenlere yönelik mesaj verdi.

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Çiftçi, İçişleri, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının koordinasyonuyla firarilerin izlerinin sürüldüğünü belirterek, “Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar; izlerini sürecek, ülkemize iadelerini sağlayacak ve Türk adaletinin karşısına çıkaracağız” ifadelerini kullandı.