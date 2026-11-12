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        Haberler Gündem Güncel İmamoğlu davasının 108. duruşması sona erdi

        İmamoğlu davasının 108. duruşması sona erdi

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 46'sı tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 108. duruşmasında, bazı tutuklu sanıkların tahliye talepleri alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 00:06 Güncelleme:
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        İmamoğlu davasının 108. duruşması sona erdi

        İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tahliyeye ilişkin talepte bulunan tutuklu sanık İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz, hakkındaki suçlamalarla ilgili daha önce detaylıca savunma verdiğini söyledi.

        Sanık Sürmegöz, suç örgütü üyesi olmadığını, hiçbir şekilde haksız bir menfaat elde etmediğini, hukuka aykırı bir talimatı yerine getirmediğini savunarak, "Zaten haksız bir menfaat temin ettiğimi, rüşvet aldığımı beyan eden, zikreden de yok." dedi.

        Bugün değiştirebileceği tek bir belge, etkileyebileceği tek bir tanığın kalmadığını öne süren Sürmegöz, 20 aydır tutuklu olduğunu ve tahliyesini istediğini ifade etti.

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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanlığını yapan tutuklu sanık Necati Özkan, suç örgütü üyesi olmadığını savunarak, "Ben İBB'de herhangi bir yetkiye sahip olmadığım gibi, herhangi bir huzur hakkı alabilecek durumda da olmadım. İBB ile hiçbir ilişkim olmadı. Sadece dışarıdan Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarına, Cumhuriyet Halk Partisi ile sözleşme yaparak destek oldum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        İmamoğlu'nun avukatı tutuklu sanık Mehmet Pehlivan, hakkında iddianamede yer alan eylemlerle ilgili konuşarak, sadece avukatlık yaptığını söyledi. Sanık Pehlivan, avukat ve müvekkil ilişkisindeki ağın örgütsel olmadığını savundu.

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        Tutuklu sanık eski Medya AŞ Reklam Müdürü Elif Güven, üzerine atılı suçlamaları reddederek, "Sizden beni tutuksuz yargılamanızı istiyorum. Son tahliye talebimde de belirtmiştim. Siz beni tahliye ettiğinizde ben bir yere gitmeyeceğim. Ben yine burada olacağım. Ben İtalya'dan kendim geldim. Ben sadece artık kanunun benim için uygun gördüğü kararı sizden duymak istiyorum. Tutukluluk süremin göz önüne alınarak değerlendirilmesini istiyorum." diye konuştu.

        İddianameye konu Cebeci Maden Bölgesi'nde kaçak hafriyat dökümü yapıldığı iddiasıyla yargılanan kantar sorumlusu tutuklu sanık Volkan Ateş de 14 aydır tutuklu olduğunu belirterek, görev sürecinde kantarlarda tek bir usulsüz işlem yapılmadığını savundu.

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        Bazı tutuklu sanıkların yerine beyanda bulunan avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

        Söz alan bir kısım tutuklu sanık da tutukluluk sürelerinin göz önüne alınarak tahliyelerine karar verilmesini istedi.

        Duruşma, beyanda bulunmayan tutuklu sanıklara söz verilmesi ve tutukluluk durumlarının incelenmesi için yarına ertelendi.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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