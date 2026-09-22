İmamoğlu’nun araç giderleri davasında ilk duruşma yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin açılan davada ilk duruşma görüldü. İmamoğlu’nun kendi şirketine ait aracın belediye başkanlığı makam aracı olarak kullanıldığı ve bazı giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı iddiasına ilişkin davada 12 sanık hakim karşısına çıktı.

Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, 8 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. Aynı zamanda başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da duruşmaya katıldı.

Duruşmayı, Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve bazı partililer takip etti.

İMAMOĞLU: “SİYASİ SAAİKLERLE ÜRETİLMİŞ BİR DAVA”

Kimlik tespitinin ardından iddianamenin özetinin okunmasıyla başlayan duruşmada savunma yapan Ekrem İmamoğlu, davanın yanlış olduğunu düşündüğünü belirtti.

İmamoğlu, bu duruşmayla birlikte çok sayıda davada hakim karşısına çıktığını ifade ederek, “Bu dava ilk bakışta bir makam arabası meselesi olarak görülebilir ama öyle değildir, siyasidir ve siyasi saiklerle üretilmiştir” dedi.

Kamuya hizmet anlayışıyla hareket ettiğini savunan İmamoğlu, hiçbir zaman makam üzerinden bir çıkar ilişkisi kurmadığını söyledi.

“ARACIMI BELEDİYEYE BEDELSİZ TAHSİS ETTİM”

İmamoğlu, söz konusu aracın belediyeye bedelsiz olarak tahsis edilmesi sürecine ilişkin yaptığı savunmada, yüksek maliyetli bir araç kiralanması yerine kendi şirketine ait aracın kullanılmasını önerdiğini belirtti.

İmamoğlu, “Bu aracın daha iyisi bende var, ben kullanıyorum. Bu arabayı belediyeye bedava tahsis edelim” diyerek sürecin başladığını ifade etti.

Kendi aracı için belediye sisteminden alınan yakıtla ilgili de açıklama yapan İmamoğlu, 2019 yılında yaşanan durumun fark edilmesinin ardından bedelin belediye kasasına geri yatırıldığını savundu.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu İnşaat’ın 2015 yılında Beylikdüzü Belediyesine başvurarak şirket adına kayıtlı Mercedes Vito marka aracın, bakım, yakıt ve diğer giderleri belediye tarafından karşılanmak üzere belediye hizmetinde kullanılmasını teklif ettiği belirtildi.

İddianamede, söz konusu talebin Belediye Encümeni tarafından kabul edildiği, ancak özel mülkiyetteki bir aracın giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına ilişkin kararın mevzuata aykırı olduğu öne sürüldü.

Savcılık, bu kapsamda aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanık hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan ceza talep etti.

DİĞER İDDİALAR DA DOSYADA YER ALIYOR

İddianamede ayrıca Beylikdüzü Belediyesi dönemindeki bazı doğrudan temin işlemlerine ilişkin de usulsüzlük iddialarına yer verildi.

Belediyenin bazı hizmet alımlarını doğrudan temin sınırının altında kalacak şekilde parçalara böldüğü ve bu nedenle Kamu İhale Kanunu’ndaki rekabet ve kaynakların etkin kullanılması ilkelerinin ihlal edildiği ileri sürüldü.

Duruşmada tutuksuz sanıklar ile avukatlarının savunmaları da alındı. Mahkeme, eksik savunmaların tamamlanması için duruşmayı 23 Ekim tarihine erteledi.