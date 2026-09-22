İmamoğlu’nun araç giderleri davasında ilk duruşma yapıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu, Bülent Arslaner, Fatih Keleş, Fatma Hoşgöz Açıkgöz, İlyas Yılmaz, Mehmet Zeki Çanakçi, Mülayim Demirtaş, Nuray Köker, Orhan Yılmaz, Selçuk Altun, Üzeyir Çöl ve Ercan Doğan "sanık" olarak yer alıyor.
İddianamede, İmamoğlu İnşaat'ın 4 Şubat 2015'te Beylikdüzü Belediyesine bir dilekçe verdiği, dilekçede şirketin mülkiyetindeki 34 LN 4472 plakalı Mercedes Vito aracın, bakım, yakıt ve diğer tüm masraflarının belediye tarafından karşılanmak üzere, dönemin belediye başkanının görev süresi boyunca bedelsiz olarak Belediye Başkanlığı hizmetinde kullanılmasının teklif edildiği aktarılıyor. Söz konusu dilekçenin 9 Şubat 2015'te Ekrem İmamoğlu'nun oluruyla Belediye Encümeni'ne sevk edildiği anlatılan iddianamede, encümenin bu talebi, aracın başkanlık makam otosu olarak kullanılması, bakım ve yakıt masraflarının belediye tarafından karşılanmak üzere bedel ödenmeksizin kabulüne uygun gördüğü bilgisine yer veriliyor. İddianamede, Belediye Kanunu'nun ilgili maddesine göre encümenin görev ve yetkilerinin sınırlandırıldığı, özel mülkiyetteki bir aracın belediye başkanına makam aracı olarak tahsis edilmesi ve bu aracın tüm masraflarının belediye bütçesinden karşılanmasına karar verme yetkisi bulunmadığı ifade ediliyor.
Ayrıca iddianamede, bu nedenlerle Belediye Kanunu'nda sayılan görev ve yetkileri arasında olmamasına ve Taşıt Kanunu'na aykırı olmasına rağmen, özel mülkiyetteki bir aracın giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması yönünde karar alan encümen üyeleri Çanakçi, Demirtaş, Keleş, Köker, Altun, İlyas Yılmaz ve Orhan Yılmaz ile encümen kararına dayanarak aracın bakım, onarım, lastik ve akaryakıt alımı harcamalarını gerçekleştirmek ve ödemeleri yapmakla görevlerinin gereğine aykırı davranan dönemin Beylikdüzü Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Üzeyir Çöl ile Destek Hizmetleri personeli Bülent Arslaner'in sorumlu olduğu kaydediliyor.
Belediye ihalesinde usulsüzlük
İddianamede Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğünce 25 Aralık 2018'de 65 bin 600 lira bedelli "Eğitmen Çalıştırılması ve Spor Organizasyonları Malzemesi Alım İşi" ile 15 Ocak 2019'da 65 bin 800 lira bedelli iki ayrı "Eğitmen Çalıştırılması ve Spor Organizasyonları İşi" için temin alımı yapıldığı anlatılıyor. Kamu İhale Kanunu'na göre büyükşehir belediye sınırları içerisindeki idareler için doğrudan temin parasal limitinin KDV hariç 67 bin 613 lira olduğu hatırlatılan iddianamede, belediyenin iki ayrı doğrudan temin alımı yaptığı bildiriliyor. İddianamede, her iki alımın bedelinin de tek başına 67 bin 613 liralık doğrudan temin limitinin altında kaldığı ancak her iki işin de aynı nitelikte olduğu belirtilerek, "Kamu İhale Kanunu'nun 5'inci maddesine aykırı olarak rekabet, eşitlik ve kaynakların etkin kullanılması ilkeleri ihlal edilerek doğrudan temin sınırının altında kalmak amacıyla aynı nitelikteki eğitmen çalıştırılması hizmeti işinin 2 kısma bölünerek doğrudan temin usulü ile alımların gerçekleştirildiği sabittir." deniliyor.
Ceza istemleri
İddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu, Bülent Arslaner, Fatih Keleş, İlyas Yılmaz, Mehmet Zeki Çanakçi, Mülayim Demirtaş, Nuray Köker, Orhan Yılmaz, Selçuk Altun, Üzeyir Çöl ve Fatma Hoşgöz Açıkgöz'ün "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan ikişer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Sanık Ercan Doğan'ın "görevi kötüye kullanmaya yardım" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede sanık Mehmet Zeki Çanakçi'nin ayrıca daha önce aldığı bir cezadan dolayı denetim süreci içindeyken yeni bir suç işleyerek denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davrandığı belirtiliyor.