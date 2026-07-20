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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnegöl'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

        İnegöl'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

        Bursa İnegöl'de iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 04:23 Güncelleme:
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        İnegöl'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
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        Olay, dün saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaş olan S.E. (16) ile B.P. (16) arasında küfür nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Yaşanan arbede sırasında iki taraf da üzerlerinde bulunan bıçaklarla birbirlerine saldırdı. yanlarındaki bıçaklarla birbirlerini yaraladı. Kolundan yaralanan S.E. ile karnından yaralanan B.P, olay yerine gelen yakınları tarafından özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        1 YARALININ DURUMU AĞIR

        DHA'nın haberine göre durumu ağır olan B.P, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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