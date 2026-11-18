İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulunda, su faturaları ve hizmet bedellerine ilişkin önemli kararlar alındı. Üniversite öğrencilerinin yaşadığı evlerde su ve atık su bedellerinin yüzde 50 indirimli uygulanması oy birliğiyle kabul edilirken, ekim ayında yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen abonelere de ödeme kolaylığı getirildi. Kurulda ayrıca su kapama-açma ve vidanjör hizmeti bedellerine zam yapılması kararlaştırıldı.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki İBB Başkanlık Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında yapılan İSKİ Genel Kurulunda, öğrenci evlerine uygulanacak indirimler, selden etkilenen abonelerin borçları, 2027 yılı hizmet bedeli tarifeleri ve kurumun yeni yıl bütçesi görüşüldü.

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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÜZDE 50 SU İNDİRİMİ

İSKİ Genel Kurulunda, üniversite öğrencilerinin yaşadığı evlerin su faturalarına yüzde 50 indirim uygulanmasını öngören "İSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" ele alındı.

Teklifte, örgün eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerinin ikamet ettiği konut aboneliklerinde, konut tarifesinde belirlenen su ve atık su bedellerinin yüzde 50'sinin uygulanması önerildi. Düzenleme, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

SU İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yeni düzenlemeye göre, indirimli tarifeden yararlanılabilmesi için su aboneliğinin konutta yaşayan ve örgün eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerinden birinin adına olması gerekecek.

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Öğrencinin, öğrenci evi olarak bildirilen konutta ikamet etmesi ve ailesiyle aynı hanede yaşamaması şartı aranacak. Ayrıca konutta yalnızca yükseköğrenim öğrencilerinin yaşaması gerekecek.

İndirimden yararlanmak isteyen öğrencilerin, söz konusu konutta ikamet ettiklerini kira sözleşmesi, tapu kaydı veya İSKİ tarafından kabul edilen diğer belgelerle kanıtlamaları zorunlu olacak.

Düzenleme kapsamında, bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmayan meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler ile 30 yaşını doldurmuş öğrenciler indirimli tarifeden yararlanamayacak. İndirimden faydalandığı süre içerisinde 30 yaşını dolduran öğrencilerin ise bu hakkı sona erecek.

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SELDEN ETKİLENENLERE 4 AY ERTELEME VE 6 TAKSİT

Genel kurulda, İstanbul'da 13-18 Ekim 2026 tarihleri arasında yaşanan yoğun yağış, sel ve su baskınlarından etkilenen abonelerin ödenmemiş su faturalarına ödeme kolaylığı sağlanmasına ilişkin teklif de görüşüldü.

Teklifte, sel ve su baskınlarından etkilendiği kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilen abonelerin ekim ayı fatura dönemine ait henüz ödenmemiş su ve atık su borçlarının anapara tutarları korunarak iki farklı ödeme seçeneği sunulması önerildi.

Buna göre, abonelerin ödenmemiş faturalarının son ödeme tarihleri 4 ay ertelenebilecek ve bu süre boyunca gecikme zammı uygulanmayacak. Diğer seçenekte ise borçlar, herhangi bir vade farkı alınmadan 6 eşit taksitte ödenebilecek.

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Selden etkilenen abonelere ödeme kolaylığı sağlayan teklif, İSKİ Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildi.

SU KAPAMA-AÇMA VE VİDANJÖR HİZMETLERİNE ZAM

İSKİ Genel Kurulunda, "İSKİ 2027 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri" teklifi de görüşüldü. Teklif kapsamında su kapama-açma ve vidanjör hizmeti bedellerinin artırılması kararlaştırıldı.

Buna göre, su kapama-açma bedeli yüzde 19,72 zamla 507 liradan 607 liraya yükseltildi. Vidanjör hizmeti bedeli ise yüzde 40,18 artışla 1807 liradan 2533 liraya çıkarıldı.

İSKİ'nin hizmet bedellerine ilişkin zam teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Yeni tarifelerin 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanacağı belirtildi.

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İSKİ'NİN 2027 YILI BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Genel kurulda, İSKİ'nin 2027 mali yılı bütçesi de görüşüldü. Toplam 152 milyar 704 milyon lira olarak belirlenen bütçe, yapılan oylamada 167 kabul ve 47 ret oyuyla kabul edildi. Böylece İSKİ'nin 2027 yılı bütçesi ile öğrenci evlerine yönelik indirim, sel mağdurlarına ödeme kolaylığı ve yeni hizmet bedeli tarifelerine ilişkin kararlar sonuçlandırıldı.