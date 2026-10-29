İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
İstanbul Boğazı'nda, Saint Kitts ve Nevis bayraklı 'Alisuvar Mammadov' isimli kargo gemisi makine arızası nedeniyle Kanlıca açıklarında demirledi. Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı
Giriş: 29 Ekim 2026 - 01:55 Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda Kanlıca açıklarında ilerleyen Saint Kitts ve Nevis bayraklı 139 metre uzunluğundaki 'Alisuvar Mammadov' isimli kargo gemisi makine arızası nedeniyle demirledi.
DHA'nın haberine göre, Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 5 römorkörü sevk edildi.
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