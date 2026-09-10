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        Haberler Gündem Eğitim İstanbul'da 83 yeni okul eğitim-öğretim yılına hazır

        İstanbul'da 83 yeni okul eğitim-öğretim yılına hazır

        İstanbul 2026-2027 eğitim-öğretim yılına 83 yeni okulla başlıyor. On binlerce öğrenci, yeni, depreme dayanıklı, sosyal donatı alanlarıyla, tiyatro ve konferans salonlarıyla hazırlanmış okullarda yeni eğitim öğretim yılına 'merhaba' diyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 09:45 Güncelleme:
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        İstanbul'da 83 yeni okul eğitim-öğretime hazır

        İstanbul’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde yapımı tamamlanan 83 okul ve 2 bin 210 derslik öğrencilerin hizmetine sunuldu. Kentte 2023 yılında yüzde 26 olan ikili eğitim oranı ise yeni yatırımlarla yüzde 18’e geriledi.

        İstanbul’da yaklaşık 3 milyon öğrencinin ders başı yapacağı yeni okullar; depreme dayanıklı yapıları, sosyal donatı alanları, tiyatro ve konferans salonlarıyla eğitim verecek.

        İstanbul Valiliği tarafından hizmete alınacak okulların dağılımı şöyle:

        - 74 derslikli 8 anaokulu

        - 670 derslikli 23 ilkokul

        - 814 derslikli 29 ortaokul

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        - 532 derslikli 16 lise

        - 8 derslikli 1 halk eğitim merkezi

        - 112 derslikli 6 özel eğitim okulu

        Kent genelinde 130 okulun inşaatı sürerken, 8 okulda güçlendirme çalışması yürütülüyor. Planlama aşamasında ise 160 okul bulunuyor.

        İstanbul Valiliği, devletin imkanları ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen yatırımlarla "Tüm okullarda tekli eğitim" hedefine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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        #istanbul valiliği
        #haberler
        #İstanbulda 83 yeni okul
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