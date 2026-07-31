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        Haberler Gündem Trafik İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

        İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

        İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bugün düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 08:45 Güncelleme:
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        Bazı yollar trafiğe kapatılacak

        İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce etkinlik nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

        Bu kapsamda, saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar, Maslak Büyükdere Caddesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı, TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe Etfal Hastanesi varyant ayrımlarından itibaren Rams Park Stadyumu istikameti, TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe İSPARK varyantı kuzeyden güneye dönüşler, Metin Oktay Caddesi'nin her iki istikameti ile Seyrantepe Etfal Hastanesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı trafiğe kapatılacak.

        Sürücüler alternatif olarak TEM Kuzey Yol, Büyükdere Caddesi, Azerbaycan Caddesi, Kemerburgaz Caddesi, Cendere Caddesi, Selçuklu Caddesi, Anadolu Caddesi ve Gün Işığı Sokak'ı kullanabilecek.

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