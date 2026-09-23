Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul'da etkili sağanak

        İstanbul'da etkili sağanak

        İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarındaki bazı ilçelerde sağanak etkili oldu. Sultangazi ilçesinde yağışlar nedeniyle küçük çaplı su baskınları oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 00:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da etkili sağanak

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak etkisini gösterdi. Yağışla birlikte caddelerde su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar yağmur altında yürürken, bazıları ise metro ve otobüs duraklarına sığındı.

        AA'nın haberine göre, Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Sultangazi'de yağış nedeniyle yollar göle döndü. Bazı binaların bodrum katlarında küçük çaplı su baskınları yaşandı.

        Anadolu Yakası'nda da Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz'da yağış etkili oldu.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #sultangazi
        #haberler
        #Esenyurt
        #ümraniye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti
        Fon soruşturmasında 5 tutuklama
        Fon soruşturmasında 5 tutuklama
        TFF'den Orkun Kökçü için açıklama!
        TFF'den Orkun Kökçü için açıklama!
        ABD ile Danimarka'dan Grönland anlaşması
        ABD ile Danimarka'dan Grönland anlaşması
        Trump: İran'la seçimden sonra anlaşma yapabiliriz
        Trump: İran'la seçimden sonra anlaşma yapabiliriz
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Aleyna Çakır davasında karar
        Aleyna Çakır davasında karar
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!
        Şüphelinin geçmişi mercek altında
        Şüphelinin geçmişi mercek altında
        Salah kariyerinde ilki başardı!
        Salah kariyerinde ilki başardı!
        Kozinoğlu soruşturmasında Altaylı tutuklandı
        Kozinoğlu soruşturmasında Altaylı tutuklandı
        Mide balonu öldürmüştü! Mide balonu yemek borusunda açılmış
        Mide balonu öldürmüştü! Mide balonu yemek borusunda açılmış
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
        SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
        20 milyon dolara satışa çıkacak
        20 milyon dolara satışa çıkacak
        Fonlarda ne oldu? İşte son 1 haftada yaşananlar
        Fonlarda ne oldu? İşte son 1 haftada yaşananlar
        Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen fikstür tehlikesi!
        Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen fikstür tehlikesi!
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Paris'e yerleşti
        Paris'e yerleşti