İstanbul'da etkili sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak etkisini gösterdi. Yağışla birlikte caddelerde su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar yağmur altında yürürken, bazıları ise metro ve otobüs duraklarına sığındı.

AA'nın haberine göre, Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Sultangazi'de yağış nedeniyle yollar göle döndü. Bazı binaların bodrum katlarında küçük çaplı su baskınları yaşandı.

Anadolu Yakası'nda da Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz'da yağış etkili oldu.

*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.