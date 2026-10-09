İstanbul'da haftanın son iş gününde akşam trafiği yoğunlaştı
İstanbul'da haftanın son iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e yükseldi. Özellikle Anadolu Yakası'nda ana arterlerde araç kuyrukları oluştu
Giriş: 09 Ekim 2026 - 19:07 Güncelleme:
İstanbul'da haftanın son iş gününde, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Mesai bitiminin ardından kent genelinde araç trafiği yoğunlaşırken bazı ana güzergahlarda ulaşım yavaşladı.
Özellikle Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği güzergahta uzun kuyruklar oluştu.
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