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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da haftanın son iş gününde akşam trafiği yoğunlaştı

        İstanbul'da haftanın son iş gününde akşam trafiği yoğunlaştı

        İstanbul'da haftanın son iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e yükseldi. Özellikle Anadolu Yakası'nda ana arterlerde araç kuyrukları oluştu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 19:07 Güncelleme:
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        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80

        İstanbul'da haftanın son iş gününde, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Mesai bitiminin ardından kent genelinde araç trafiği yoğunlaşırken bazı ana güzergahlarda ulaşım yavaşladı.

        Özellikle Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği güzergahta uzun kuyruklar oluştu.

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        #istanbul
        #istanbul trafik
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