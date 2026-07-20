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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı

        İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı

        İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonda; aralarında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat, polislerin de bulunduğu 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 07:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Organize" operasyon! 37 gözaltı

        İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini yurt dışında bulunan bir kişinin yaptığı organize silahlı suç örgütünün faaliyetinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik; söz konusu suç örgütüne ilişkin daha önce yürütülen soruşturma kapsamında, gerçekleştirilen operasyonda yakalanan iki şüpheliye ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde suç içerikli yazışmalar tespit edildi. Bunun üzerine suç örgütüyle bağlantılı şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün bir operasyon gerçekleştirildi.

        Devam eden soruşturmada elde edilen HTS, MASAK, log kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda; suç örgütüyle bağlantısı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün de bir operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat, polislerin de bulunduğu 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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