İstanbul'da şiddetli lodos
İstanbul'da etkili olan lodosun ardından metrelerce yükselen dalgalar kıyıya vurdu. Üsküdar sahilinde yürüyenler, dev dalgaların kıyıya vurmasıyla ıslandı
Giriş: 19 Kasım 2026 - 04:23 Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da dün gündüz saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos, gece de etkisini sürdürdü.
DHA'nın haberine göre, Üsküdar sahilinde lodosun etkisiyle denizde metrelerce dalgalar oluştu. Sahilde yürüyenler, kıyıya vuran dalgalarla ıslandı. Bazı kişiler de Kız Kulesi ile birlikte oluşan dalgaları cep telefonları ile görüntüledi.
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