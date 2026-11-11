Arçelik CEO'su Can Dinçer: "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"

Arçelik, COP31 kapsamında Türkiye Voleybol Federasyonu ile sürdürülebilir enerji alanında işbirliğine gitti. Gümüşhane'de yaklaşık 50 dönümlük arazi üzerine kurulacak güneş enerjisi santraliyle federasyonun elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Arçelik CEO'su Can Dinçer, 71 yıldır Türkiye'... Daha Fazla Göster Arçelik, COP31 kapsamında Türkiye Voleybol Federasyonu ile sürdürülebilir enerji alanında işbirliğine gitti. Gümüşhane'de yaklaşık 50 dönümlük arazi üzerine kurulacak güneş enerjisi santraliyle federasyonun elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Arçelik CEO'su Can Dinçer, 71 yıldır Türkiye'de üretim ve yatırım yaptıklarını belirterek "Bu yolculuğumuzda da işin kalbinde sürdürülebilirlik var" dedi Daha Az Göster