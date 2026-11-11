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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda, alıkoyma ve tehdit suçlarını işledikleri iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 09:09 Güncelleme:
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        23 suç örgütü üyesi yakalandı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda, suç örgütünün tehdit ve alıkoyma suçlarına ilişkin 4 ayrı olaya karıştığını tespit etti.

        Şüphelilerin yakalanması amacıyla belirlenen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 23 zanlıyı gözaltına aldı.

        Aramalarda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, 20 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

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        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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