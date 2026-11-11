İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı
İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda, alıkoyma ve tehdit suçlarını işledikleri iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 11 Kasım 2026 - 09:09 Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda, suç örgütünün tehdit ve alıkoyma suçlarına ilişkin 4 ayrı olaya karıştığını tespit etti.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla belirlenen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 23 zanlıyı gözaltına aldı.
Aramalarda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, 20 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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