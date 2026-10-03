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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

        İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Yenikapı parkurunda düzenlenecek İstanbul'u Koşuyorum etkinliği nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapanacak

        Kaynak
        anka
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 15:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da yarın bu yollar kapatılacak!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul'un düzenlediği "İstanbul'u Koşuyorum" Avrupa etabı, 4 Ekim Pazar günü yapılacak.

        7 bin 500 kişinin kayıt yaptırdığı ve iki ayrı kategoride (5K ve 10K) koşulacak yarış nedeniyle İstanbul'un Tarihî Yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

        BAZI YOLLAR 6 SAAT KAPALI KALACAK

        Buna göre, yarın 06.00-12.00 saatleri arasında Kennedy Caddesi/Eminönü-Yenikapı yönü, Kennedy Caddesi/Zeytinburnu-Yenikapı yönü, Namık Kemal Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi, Segah Sokak, Kumluk Sokak, Şair Sermet Sokak, Aksakal Sokak ve Ahırkapı Caddesi trafiğe kapalı olacak.

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        KOŞU SAAT 08.00'DE BAŞLAYACAK

        Yenikapı'da ilk olarak saat 08.00'de 5K startıyla başlayacak olan İstanbul'u Koşuyorum'da 10K startıysa saat 09.15’te verilecek. 5K'da sporcular Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden U yaparak Yenikapı'ya dönecekken, 10K'da ise sporcular Sarayburnu'ndan U dönüşü yapıp yarışı Yenikapı'da sonlandıracak.

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