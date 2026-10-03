İstanbul'da yarın bu yollar kapatılacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul'un düzenlediği "İstanbul'u Koşuyorum" Avrupa etabı, 4 Ekim Pazar günü yapılacak.

7 bin 500 kişinin kayıt yaptırdığı ve iki ayrı kategoride (5K ve 10K) koşulacak yarış nedeniyle İstanbul'un Tarihî Yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

BAZI YOLLAR 6 SAAT KAPALI KALACAK

Buna göre, yarın 06.00-12.00 saatleri arasında Kennedy Caddesi/Eminönü-Yenikapı yönü, Kennedy Caddesi/Zeytinburnu-Yenikapı yönü, Namık Kemal Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi, Segah Sokak, Kumluk Sokak, Şair Sermet Sokak, Aksakal Sokak ve Ahırkapı Caddesi trafiğe kapalı olacak.

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KOŞU SAAT 08.00'DE BAŞLAYACAK

Yenikapı'da ilk olarak saat 08.00'de 5K startıyla başlayacak olan İstanbul'u Koşuyorum'da 10K startıysa saat 09.15’te verilecek. 5K'da sporcular Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden U yaparak Yenikapı'ya dönecekken, 10K'da ise sporcular Sarayburnu'ndan U dönüşü yapıp yarışı Yenikapı'da sonlandıracak.