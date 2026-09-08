İstanbul'da yolcularını darbeden taksici yakalandı
İstanbul Fatih'te iki yolcusunu darbettikten sonra aracına binerek uzaklaşan taksici, polis ekiplerince gözaltına alındı
Giriş: 08 Eylül 2026 - 04:42 Güncelleme:
Fatih ilçesi Ayvansaray Caddesi'nde iki yolcunun ticari taksi şoförü tarafından dövüldüğü anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheliyi yakaladı.
AA'nın haberine göre, "kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan taksici İ.H.K, ifadesinde ücret konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan darp anları trafikte seyreden bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin iki yolcusuna saldırdığı anlar yer aldı.
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