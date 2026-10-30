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        Haberler Gündem İstanbul'daki kara para soruşturmasında 2 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi

        İstanbul'daki kara para soruşturmasında 2 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi

        İstanbul'da Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 kişinin tutuklandığı kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklama, 6'sı ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 18:08 Güncelleme:
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        Sarıgül soruşturmasında 2 tutuklama talebi

        İstanbul'da yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın şirketler aracılığıyla aklandığı, yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları araştırılıyor.

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        2 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

        Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden Zülfü Sümer ve Abdulkadir Sezgin, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Müge Bayır, Gökcen Bayır, Yusuf Demir, Elif Keskinel Ülker, Hatice Kübra Arat ve Hasan Hişim hakkında ise adli kontrol talep edildi.

        Öte yandan, soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları da yer alırken, firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        MİLYONLARCA AVROLUK İŞLEMLER İNCELEME ALTINDA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından daha önce yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

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        Açıklamada, müştekilerin 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı yönünde iddialarda bulundukları belirtilmişti.

        TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği açıklanmıştı.

        SORUŞTURMADA 22 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

        Soruşturma kapsamında daha önce Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmıştı. Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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        Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanırken, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

        Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti.

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