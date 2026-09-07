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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'daki uyuşturucu davasında tutuklu sanık Veyis Ateş tahliye edildi

        İstanbul'daki uyuşturucu davasında tutuklu sanık Veyis Ateş tahliye edildi

        Gazeteci Veyis Ateş'in "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlarından yargılandığı davada tahliyesine karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 17:09 Güncelleme:
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        Veyis Ateş tahliye edildi

        İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ateş ve avukatları katıldı. Kimlik tespitinde Ateş emekli gazeteci olduğunu, aylık gelirinin 40-50 bin lira aralığında olduğunu beyan etti.

        AA'da yer alan habere göre Ateş, savunmasında, savcılığın kendisine yönelttiği hiçbir suçu işlemediğini, suçlamaları reddettiğini söyledi. Soruşturma sürecinde kendisine sorulan tüm sorulara cevap verdiğini aktaran Ateş, Adli Tıp Kurumunda verdiği uyuşturucu testinde kullanmadığının tespit edildiğini öne sürdü.

        Ateş, ilk ifadesinin ardından serbest bırakıldığını, hayatına devam ederken o dönemde birçok kişinin tutuklandığını, delilleri yok etme amacıyla bu süreçte kimseyle görüşmediğini, 9 aydır tutuklu bulunduğunu, uyuşturucu madde kullanımına yer temin ettiği iddia edilen evin kendisine ait olmadığını aktardı.

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        Veyis Ateş, kullanmadığı maddeyi başkasına temin etmesinin düşünülemeyeceğini, yıllarca uyuşturucu madde kullanımının zararlarından bahseden haberler yaptığını belirtti.

        Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un, tutuklandığı haberini duyunca etkin pişmanlık ifadesinde kendisinden bahsettiğini aktaran Ateş, "'Uyuşturucu nedir bilmezdim, beni Veyis Ateş uyuşturucu kullanmaya başlattı.' diyerek beni suçlamıştır." dedi.

        Ersoy'la Silivri Cezaevi'nin avukat görüşünde karşılaştığını ifade eden Ateş, Ersoy'un kendisinden özür dileyerek helallik istediğini, bu şekilde ifade vermeseydi onu başka bir davaya katacaklarını belirttiğini ve buna da avukatı Kerem A.'nın tanık olduğunu aktardı.

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        Ersoy'un aleyhine tanıklık eden kişilere etki edip etmediğinin araştırılması gerektiğini, diğer tanıkların birçoğunun Ersoy'un etkisinin altında kaldığını ifade eden Ateş, iddianamede ifadesine yer verilen mağdurların beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı aleyhe tanık beyanları, suçun katalog suçlardan olması, delillerin henüz toplanmamış olması, tutuklama kararının ölçülü olduğunu belirterek tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti. Tanık ifadelerine karşı savunması sorulan Ateş, aleyhine olan tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme Veyis Ateş'in tahliyesine karar verdi. Heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 27 Ekim'e erteledi.

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