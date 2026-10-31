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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Maratonu nedeniyle yarın köprüler ve birçok yol trafiğe kapatılacak

        İstanbul Maratonu nedeniyle yarın köprüler ve birçok yol trafiğe kapatılacak

        İstanbul'da yarın düzenlenecek 48. İstanbul Maratonu nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, maraton parkuru ise saat 06.00'da araç trafiğine kapatılacak. İşte kapanacak yollar ve trafiğe açılacakları saatler

        Kaynak
        anka
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 19:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da yarın bu yollar kapalı

        İstanbul'da yarın düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu nedeniyle kent genelinde trafik düzenlemesine gidilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve 45 bini aşkın kişinin kayıt yaptırdığı maraton, beş ayrı kategoride koşulacak. Organizasyon kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli, Galata ve Unkapanı köprüleri ile çok sayıda cadde ve bağlantı yolu araç trafiğine kapatılacak.

        15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SAAT KAÇTA AÇILACAK?

        Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın saat 03.00'te araç trafiğine kapatılacak. Köprü saat 14.00'te yeniden ulaşıma açılacak.

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        Maraton parkurunun tamamı ise saat 06.00'da trafiğe kapatılacak ve saat 15.30'da yeniden açılacak.

        AVRUPA YAKASINDA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

        Avrupa Yakası'nda maraton güzergahı boyunca çok sayıda cadde, sokak ve bağlantı yolu araç trafiğine kapatılacak.

        Beşiktaş ve Ortaköy çevresinde Merkez Komutanlığı ışıkları, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi Köprüsü katılımı, Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıkları, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın ve Serence Bey sokakları, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydanı, Vestel ve Palangalar ışıkları ile Ortaköy Meydanı trafiğe kapatılacak.

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        Ayrıca Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıkları, VIP Otel önü, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı ve Gümüş Caddesi başında da trafik akışı durdurulacak.

        Dolmabahçe ve Kabataş çevresinde Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıkları, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ve Fındıklı ışıkları araç trafiğine kapalı olacak.

        Karaköy ve Tophane çevresinde ise Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıkları, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ve Tophane ışıkları, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıkları, Karaköy Meydanı ve Perşembe Pazarı ışıkları kapatılacak.

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        Şişhane ve Unkapanı çevresinde Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi'ne giriş, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş, Kasımpaşa'dan ve Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprüsü ayrımları da trafiğe kapalı olacak. Azapkapı'dan gelen araçlar Tarlabaşı'na, Şişhane ışıklarından gelenler ise Kasımpaşa'ya yönlendirilecek.

        Sahil Kennedy Caddesi'nin Ataköy Havuzlu Kavşak ile Sirkeci ışıkları arasındaki kuzey ve güney yönleri, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi ve Ayasofya Meydanı da trafiğe kapatılacak.

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        ANADOLU YAKASINDA HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

        Anadolu Yakası'nda Abdullah Ağa Caddesi'nin Beylerbeyi Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolları arasındaki bölümü ve Beylerbeyi İskelesi çevresi trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Beylerbeyi Çamlıca Caddesi yönüne verilecek.

        Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve güney katılım yolları, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 güney katılımı, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılımı, Altunizade Köprüsü üzerindeki D-100 güney ve kuzey katılımları ile Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 bağlantıları da kapatılacak.

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        Beylerbeyi katılımı, Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe-Göztepe yönünden TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi'nden ve Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu yönüne katılımlar, FSM turnikelerinden 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden kuzeye katılım ve Mustafa Kemal Köprüsü altından kuzeye katılım da trafiğe kapalı olacak.

        Altunizade Köprüsü altında Halk Koşusu'nun başladığı alan, maraton ile Halk Koşusu arasındaki bölüm, park giriş ve çıkışları, maraton başlangıç alanı, turnikeler arası bölüm ve kuzey turnike sahası da kapanacak noktalar arasında yer alacak.

        AVRASYA TÜNELİ, GALATA VE UNKAPANI KÖPRÜLERİ DE KAPALI

        Maraton nedeniyle Avrasya Tüneli ile Galata ve Unkapanı köprüleri de trafiğe kapatılacak. Bu güzergahlar, saat 06.00'da başlayacak parkur kapanışları kapsamında yer alacak.

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        Maraton parkurundaki yolların saat 15.30'da yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor.

        FOTO: DHA

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