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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de 1,5 ton kum şırlanı ele geçirildi

        İzmir'de 1,5 ton kum şırlanı ele geçirildi

        İzmir'de yol denetiminde durdurulan araçta 1,5 ton kum şırlanı ele geçirildi. Canlı olduğu belirlenen ve el konulan kum şırlanları denize bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 01:19 Güncelleme:
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        İzmir'de 1,5 ton kum şırlanı ele geçirildi

        İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir-İstanbul Otoyolu Akalan Gişeleri'nde gerçekleştirilen denetimde durdurulan bir araçta nakil belgesi bulunmadan taşınan 1,5 ton kum şırlanı tespit edildi.

        DENİZE BIRAKILDILAR

        AA'nın haberine göre, sürücüye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Canlı olduğu belirlenen ve el konulan kum şırlanları denize bırakıldı.

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