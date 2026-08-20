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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı

        İzmir'de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı

        Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki boş makam aracına çalıntı motosikletle gelerek silahla ateş eden 21 yaşındaki şüpheli, belediye güvenlik personeli ve Yunus polislerince yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 17:24 Güncelleme:
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        Çiğli Belediye Başkanı'nın aracına saldırı!

        Olay, öğle saatlerinde Çiğli Belediyesi binasının alt katındaki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S. (21) isimli kişi, çalıntı olan bir motosikletle belediye binası otoparkına geldi.

        İHA'nın haberine göre şüpheli, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a ait park halindeki boş makam aracına tabancayla 3-4 el ateş açtı.

        KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

        Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli K.S., belediye güvenlik görevlileri tarafından anında müdahale edilerek durduruldu. İhbar üzerine adrese hızla sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polis ekipleri, şüpheliyi suç aleti silahla birlikte teslim aldı.

        Şans eseri yaralananın olmadığı olay sonrası şüpheli K.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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        #Onur Emrah Yıldız
        #Çiğli
        #son dakika
        #İzmir
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