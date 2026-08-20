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        Haberler Gündem Güncel İzmirim Kart'ta yeni dönem: Uygulamadan başvuru

        İzmirim Kart'ta yeni dönem: Uygulamadan başvuru

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirim Kart başvurularını daha hızlı, kolay ve erişilebilir hale getirdi. İşlemler Kart Başvuru Merkezi'ne gitmeden, İzmirim Kart Mobil Uygulaması üzerinden tamamlanabiliyor; onaylanan kartlar ise adreslere teslim ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 13:31 Güncelleme:
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        İzmirim Kart başvurusunda yeni dönem

        İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş., İzmirim Kart başvuru sürecini kolaylaştırdı. Vatandaşlar artık Kart Başvuru Merkezleri'ne gitmeden, sıra beklemeden ve zaman kaybetmeden kişiselleştirilmiş İzmirim Kart başvurularını İzmirim Kart Mobil Uygulaması üzerinden tamamlayabiliyor. Başvuru süreci onaylanan kartlar ise kullanıcıların adresine teslim ediliyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, başvuru sahipleri, süreçlerini uygulama üzerinden anlık olarak takip edebiliyor. Dileyenler, kişiselleştirilmiş İzmirim Kartlarını Kart Başvuru Merkezleri'nden teslim almaya devam edebiliyor. Böylece vatandaşlara hem dijital başvuru hem de merkezden teslim seçenekleri sunularak farklı ihtiyaçlara uygun, esnek bir hizmet modeli sağlanıyor.

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