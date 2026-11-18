İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İzmirli Kahve, kentin dört bir yanına yayılıyor. Buca Halk Park'ta açılan yeni şubes ile birlikte toplam şube sayısı 14'e yükseldi.

İzmirli Kahve yeni şube dışında Konak, Bornova, Fahrettin Altay metro çıkışları, APİKAM, Üçkuyular Otobüs Terminali, Kültürpark Göl Gazinosu karşısındaki Kaskatlı, Kültürpark Zeytin Sahne, Karşıyaka İskele, Konak Varyant’ta Şato, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi, Gaziemir Fuar İzmir İZFAŞ, Buca Hasanağa, Karantina şubelerinde hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, tek kullanımlık bardak tüketimini azaltmayı amaçlayan "Kahvem Termosta" kampanyasıyla çevreci ve ekonomik bir adım da atan İzmirli Kahve'de paket kahve ve termos satışına da başlandı.

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İzmirli Kahve'de görev yapan Anıl Sert, yeni şube hakkında bilgi verdi: "Burayı hem İzmirli Kahve hem de Grand Büfe olarak hizmete açtık. Çünkü alandaki tek aktif nokta burası. Oturma alanımız da mevcut. Toplam şube sayımız 14’e yükseldi. İnsanlardan olumlu geri dönüşler alıyoruz, gayet memnunlar. İzmirli Kahve’de fiyatlarımız genel piyasaya göre oldukça uygun. Ayrıca termosuyla gelen vatandaşlarımıza 10 lira indirim uyguluyoruz. İzmirli Kahve olarak gencinden yaşlısına her vatandaşımıza hizmet veriyoruz."

İzmirli Kahve'nin menüsünde, Güney Amerika'nın kahve çekirdeklerinden hazırlanan içecekler yer alıyor. Kahveler, alanında uzman baristalar tarafından hazırlanıyor. İzmirli Kahve'nin menüsündeki bazı fiyatlar şu şekilde:

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Latte ve Cappuccino: 120 TL – Caramel Macchiato: 130 TL – Flat White: 125 TL – Americano: 110 TL – Mocha: 130 TL – White Mocha: 130 TL – Filtre Kahve: 110 TL – Espresso: 80 TL – Double Espresso: 90 TL – Pumpkin Spice Latte: 125 TL – Toffee Nut Latte: 125 TL – Cinnamon Latte: 125 TL – Ice Americano: 110 TL – Ice Caramel Macchiato: 130 TL – Ice Chai Tea Latte: 125 TL – Ice Cinnamon Latte: 125 TL – Ice Filtre Kahve: 110 TL – Ice Flat White: 125 TL – Ice Latte: 120 TL – Ice Mocha: 130 TL – Ice Pumpkin Spice Latte: 125 TL – Ice Toffee Nut Latte: 125 TL – Ice White Mocha: 130 TL – Berry Hibiscus: 120 TL – Cool Lime: 120 TL – Matchapple: 120 TL – Ocean Butterfly: 120 TL – Pink Dragon: 120 TL – Purple Flower: 120 TL – Raspberry Cream: 120 TL.