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        Haberler Gündem Çevre İzmit Körfezi 3. etap ihalesi tamamlandı: Yaklaşık 2,4 milyon metreküp dip çamuru çıkarılacak

        İzmit Körfezi 3. etap ihalesi tamamlandı: Yaklaşık 2,4 milyon metreküp dip çamuru çıkarılacak

        İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi'nin 3. etap ihalesi tamamlandı. İhale sürecinin tamamlanması ile birlikte bölgenin ekolojik yapısını güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalar 3. etapla birlikte çalışmaların kapsamı önemli ölçüde genişlerken, toplam 247 hektarlık alanda yaklaşık 2,4 milyon metreküp dip çamurunun çıkarılması planlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 14:07 Güncelleme:
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        İzmit Körfezi 3. etap ihalesi tamamlandı

        İzmit Körfezi'nin ekolojik dengesini yeniden kazandıran ve Türkiye'nin en kapsamlı çevre yatırımları arasında gösterilen İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi'nde 3. etap ihalesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu'nda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü Afşin Turan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. İhale ile birlikte projenin 3. etap çalışmalarının başlatılmasına yönelik önemli bir adım daha atılmış oldu.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, muhammen bedeli 6 milyar 129 milyon 625 bin TL olarak belirlenen İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi 3. etap ihalesine tek istekli katıldı. Buna göre Atlas Maden Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin teklifi 5 milyar 918 milyon TL oldu.

        İhale komisyonunun değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından projenin 3. etap süreci resmen başlayacak. İhalenin istekli üzerinde bırakılması durumunda yer teslimi gerçekleştirilecek ve üçüncü etap çalışmaları belirlenen takvim doğrultusunda başlayacak.

        Projenin 2022 yılında ihale edilen ilk etabında 125 hektarlık alanda çalışma yürütülmüş ve deniz tabanından yaklaşık 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarılmıştı. 2024 yılında ihalesi yapılan ikinci etapta ise 100 hektarlık alan temizlenerek yaklaşık 1 milyon 200 bin metreküp dip çamurun denizden uzaklaştırılması sağlanmıştı. 3. etap ile birlikte çalışmaların kapsamı önemli ölçüde genişlerken, toplam 247 hektarlık alanda yaklaşık 2,4 milyon metreküp dip çamurunun çıkarılması planlanıyor.

        Projenin 3.etabı yalnızca deniz tabanının temizlenmesiyle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda çalışma alanında su kuşlarının doğal yaşamını destekleyecek yeni beslenme alanları oluşturularak bölgenin ekolojik zenginliği güçlendirilecek. Böylelikle proje ile, çevresel iyileşmenin yanı sıra biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine de önemli katkılar sunacağı belirtildi.

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        #kocaeli haberleri
        #İzmit Körfezi
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