İznik'te soğuk hava deposunda yangın
Bursa İznik'te soğuk hava deposunda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü
Giriş: 30 Ekim 2026 - 07:08 Güncelleme:
Yangın saat 02.00 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesinde, İznik-Sakarya yolu üzerinde faaliyet gösteren soğuk hava deposunda çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre alevler, ekiplerin yaklaşık 4,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı soğuk hava deposu kullanılamaz hale geldi.
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