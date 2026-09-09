Kabine üyeleri İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'in kurtuluşunun Milli Mücadele'nin ve bağımsızlık destanının en önemli simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Gürlek, Hasan Tahsin'in işgal kuvvetlerine karşı sıktığı ilk kurşunun Milli Mücadele'nin sembollerinden biri olduğunu ifade ederek, 9 Eylül 1922'de Yüzbaşı Şerafettin Bey'in Türk bayrağını İzmir'de göndere çekmesiyle zaferin tamamlandığını kaydetti.

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Bakan Gürlek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise saygıyla andı.

İZMİR'İN KURTULUŞU BAĞIMSIZLIK İRADESİNİN SİMGESİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da 9 Eylül'ün, işgale karşı verilen mücadelenin İzmir'in kurtuluşuyla sonuçlandığı ve bağımsızlık iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Ersoy, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitleri ve Milli Mücadele kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andığını ifade etti.

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YUSUF TEKİN: BÜYÜK ZAFERİN COŞKUSUNU YAŞIYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise 9 Eylül'ü "aziz milleti hürriyete kavuşturan büyük zafer" olarak nitelendirdi.

Tekin, bu anlamlı günün yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için mücadele eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

FOTO: DHA