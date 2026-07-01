Kaçak elektrik denetiminde taşlı saldırı!

Dicle Elektrik ekipleri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirdikleri kaçak elektrik denetimi sonrasında taşlı saldırıya uğradı.

İHA'nın haberine göre yapay zeka destekli analizler sonucunda kaçak kullanım tespit edilen bölgede yapılan kontrollerde 30 abone hakkında işlem uygulanırken, denetimlerin ardından ekip araçları hedef alındı.

Dicle Elektrik Şirketi saha ekipleri, yapay zeka destekli analizler doğrultusunda Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yeşilalıç Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 hanenin bulunduğu mahallede yapılan kontrollerde farklı yöntemlerle kaçak elektrik kullandığı belirlenen 30 abone hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

DENETİM SONRASI EKİPLERİN ÖNÜ KESİLDİ

Sabah saatlerinde başlayan denetimlerin tamamlanmasının ardından mahalleden ayrılmak isteyen Dicle Elektrik ekipleri, beklenmedik bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Bir grup, ekiplerin geçiş güzergahını kapatarak araçların hareket etmesini engelledi. Daha sonra taşlı saldırıya dönüşen olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hizmet araçlarında maddi hasar meydana geldi. Yaşanan saldırıyla ilgili güvenlik kuvvetleri inceleme başlattı. Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımının hem enerji arz güvenliğini hem de şebeke altyapısını olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, yasal mevzuat çerçevesinde denetim faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğini bildirdi. Şirket, sahada görev yapan çalışanların can güvenliğini tehdit eden saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, kamu hizmetinin kesintisiz sürdürülebilmesi için toplumsal desteğin önemine bir kez daha işaret etti.