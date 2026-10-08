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        Haberler Gündem Kadın muhtarlar Isparta Belediyesi ev sahipliğindeki çalıştayda buluştu

        Kadın muhtarlar Isparta Belediyesi ev sahipliğindeki çalıştayda buluştu

        Kadın muhtarlar, Isparta Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Huzurlu Mahalle, Huzurlu Köy ve Güçlü Türkiye" çalıştayında buluştu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın muhtarlar, Isparta Belediyesi'nin yatırımlarını ve hayata geçirdiği projeleri yerinde gördü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 18:19 Güncelleme:
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        Kadın muhtarlar Isparta'da çalıştayda buluştu

        İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları iş birliğinde "Huzurlu Mahalle, Huzurlu Köy ve Güçlü Türkiye" çalıştayı için Türkiye'nin dört bir yanından Isparta'ya gelen kadın muhtarlar, Isparta Belediyesi'nin yatırımlarını ve hayata geçirdiği projeleri yerinde görmek için kent turu gerçekleştirdi.

        Kadın muhtarlar ilk olarak Isparta Belediyesi Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret etti. Burada bol bol göl manzaralı fotoğraf çektiren muhtarlar, daha sonra Koku Müzesi ve Atölyesi'ni ziyaret edip, kokuları deneyimledi.

        Koku Müzesi ve Atölyesi Sorumlusu Meryem Karakurt'tan müzeyle ilgili bilgi alan kadın muhtarlar, müzedeki eserleri de inceledi. Kadın muhtarlar, Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi Müzesi'ni de gezdi. Muhtarların son durağı ise Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı oldu.

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        Mardin Alagöz Mahalle Muhtarı Nebahat Durmaz, Isparta'yı çok beğendiğini söyleyerek, "Isparta'dan çok memnun kaldım. İnsanları misafirperver. Onları da Mardin'e bekleriz" dedi.

        Denizli'nin Pamukkale ilçesi Atalar Mahalle Muhtarı Fatma Yıldan, Isparta'ya üçüncü kez geldiğin, her geldiğinde şehrin proje bakımından güzel yerlere geldiğini dile getirdi. Yıldan, "Şükrü başkanım proje bakımından güzel eserler yapmış. Hepsi ayrı ayrı güzel ve değerli. Hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.

        Denizli'nin Acıpayam Alaattin Mahalle Muhtarı Songül Kılıç, Muhtarlar Konfederasyonu'nun düzenlediği çalıştay için emeği geçenlere teşekkür ederek, "Diğer muhtar arkadaşlarımızla paylaşımlarımız oldu. Isparta bizi iyi karşıladı. İki gündür bizi misafir ettiniz. Isparta çok gelişmiş. Isparta'nın muhtarlarla uyumu da hoşuma gitti" dedi.

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        Aydın'ın Nazilli ilçesi Aydıntaş Mahalle Muhtarı Bahar Beşer, misafirperverliklerinden dolayı Isparta Valisi Abdullah Erin ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Beşer, "Her şey çok güzeldi. Isparta'da gelinip görülmesi gerekenler yerler yapılmış. Çalıştaydan çok memnun kaldık" diye konuştu.

        Bursa'nın İnegöl ilçesi Bilal Köyü Muhtarı Ayşe Eker de iki gündür Isparta'yı gezdiğini belirterek, çok güzel ağırlandıklarını dile getirdi.

        Aksaray Muhsin Çelebi Mahallesi Muhtarı Özlem Telli ise Isparta'ya ilk kez geldiğini, kendilerinin çok güzel ağırlandığını söyledi. Telli, "Isparta belediye başkanını tebrik ediyorum. Çok güzel yatırımları var. Koku Müzesini gezdim, inanılmaz yer. Kendimi Paris'te gibi hissettim" dedi.

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        Ağrı Doğubayazıt ilçesi Dalbahçe Köyü Muhtarı Meryem Önkür, kırsal bölgede muhtarlık yaptığını, daha önceki toplantıda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den köylerine oyun parkı talebi olduğunu ve bu talebin yerine getirildiğini söyledi. Önkür, Başkan Başdeğirmen'e teşekkürlerini iletti.

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        #ısparta haberleri
        #çalıştay
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