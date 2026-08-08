Kağıthane'de 104 kg uyuşturucu ele geçirildi

Kağıthane'de iş yerinde 104 kg uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 104 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 13:02 Güncelleme:
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir iş yerinde uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 Ağustos'ta operasyon düzenledi.
Operasyonda 104 kilo uyuşturucu madde ve sentetik ecza maddesi üretmekte kullanılan 1 adet baskı makinesi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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