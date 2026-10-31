Kağıthane'de kaybolan 80 yaşındaki Mustafa Doyan'ın cansız bedeni Yeniköy'de bulundu

İstanbul Kağıthane'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Mustafa Doyan'ın cansız bedeni, İstanbul Boğazı'nda bulundu. Kızının kayıp başvurusunda bulunduğu Doyan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yeniköy açıklarında saat 10.00 sıralarında balık tutmak için sahile gelenler, denizde bir kişinin hareketsiz şekilde su yüzeyinde durduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan erkek cesedi, kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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KIZI KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin 80 yaşındaki Mustafa Doyan'a ait olduğu belirlendi. Doyan'ın saat 00.10 sıralarında evinden ayrıldığı, kendisinden haber alamayan kızının ise saat 07.00 sıralarında Kağıthane'de kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.