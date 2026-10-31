Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İstanbul
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Kağıthane'de kaybolan 80 yaşındaki Mustafa Doyan'ın cansız bedeni Yeniköy'de bulundu

        Kağıthane'de kaybolan 80 yaşındaki Mustafa Doyan'ın cansız bedeni Yeniköy'de bulundu

        İstanbul Kağıthane'de gece saatlerinde evinden ayrılan ve kızının kayıp başvurusunda bulunduğu 80 yaşındaki Mustafa Doyan'ın cansız bedeni, saatler sonra İstanbul Boğazı'nda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 18:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gece evden çıktı, Boğaz'da ölü bulundu

        İstanbul Kağıthane'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Mustafa Doyan'ın cansız bedeni, İstanbul Boğazı'nda bulundu. Kızının kayıp başvurusunda bulunduğu Doyan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Yeniköy açıklarında saat 10.00 sıralarında balık tutmak için sahile gelenler, denizde bir kişinin hareketsiz şekilde su yüzeyinde durduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından sudan çıkarılan erkek cesedi, kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        REKLAM

        KIZI KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

        Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin 80 yaşındaki Mustafa Doyan'a ait olduğu belirlendi. Doyan'ın saat 00.10 sıralarında evinden ayrıldığı, kendisinden haber alamayan kızının ise saat 07.00 sıralarında Kağıthane'de kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bir anda alevlere teslim oldu

        Ankara'da bir evde doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı (DHA)

        #kağıthane
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"