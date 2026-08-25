Kahramankazan’daki operasyonda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir kargo aktarma merkezinde yapılan operasyonda, kargo paketleri içerisinde 109 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklanırken, bir kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ağustos’ta ilçedeki bir kargo aktarma merkezinde kontrol gerçekleştirildi.

Narkotik köpeğinin tepki verdiği 3 kargo paketi, Cumhuriyet savcısı nezaretinde açıldı. Yapılan aramada paketlerin içerisinde 109 kilo 300 gram eroin bulundu.

PAKETLERİ TESLİM ALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kargoları takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos’ta paketleri teslim alan A.S.’yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen M.A.B. hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Kargoların gönderim süreci ve bağlantılı kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmaların Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde sürdürüldüğü bildirildi.