Kahramanmaraş'ta 835 milyon liralık evlilik desteği

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan, EXPO 2023 Rekreasyon Alanı'nda yakın zamanda evlenen 30 çiftle bir araya geldi.

Çalğan, burada yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin gençlerin yuva kurma süreçlerini desteklemek ve aile hayatının sağlam temeller üzerine kurulmasına katkı sunmak amacıyla yürütüldüğünü belirtti.

Kahramanmaraş'ta projeye bugüne kadar 10 bin 761 çiftin başvurduğunu aktaran Çalğan, eylül ayı itibarıyla başvuruları kabul edilen 5 bin 22 çifte toplam 835 milyon 100 bin lira ödeme yapıldığını ifade etti. Çalğan, proje kapsamında desteklenen çiftlerden 1615'inin çocuk sahibi olduğunu, aralarında ikiz bebek sahibi ailelerin de bulunduğunu kaydetti.

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Çocuk sahibi olan ailelerin Bakanlığın doğum yardımı hizmetinden de yararlandığını belirten Çalğan, ilk çocuğun dünyaya gelmesi halinde kredi geri ödemelerinin 12 ay ertelendiğini, 12 aylık taksit tutarının hibe edildiğini bildirdi. Emre Çalğan, ikinci çocuğun dünyaya gelmesi halinde ise kalan kredi borcunun tamamının hibe edilerek genç çiftlere ilave destek sağlandığını aktardı.