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        Haberler Gündem Güncel Kandıra'da 5 sahilde denize girmek yasaklandı

        Kandıra'da 5 sahilde denize girmek yasaklandı

        Kocaeli Kandıra'da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum ve Sarısu sahillerinde denize girmek bir gün süreyle yasaklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        Kandıra'da denize girmek yasaklandı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 5 sahilde denize girmek yasaklandı.

        Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kandıra Kaymakamlığı kararı doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum ve Sarısu sahillerinde denize girmek bir gün süreyle yasaklandı.

        Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından cankurtaran hizmeti verilen ve denize girmenin yasak olmadığı bölgelerde, mantar dubalarla belirlenen güvenli alanlar içerisinde denize girmeleri istendi.

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        #Kandıra
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