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        Haberler Gündem Çevre Kandıra sahillerinden 43 günde 64 TIR'lık çöp toplandı

        Kandıra sahillerinden 43 günde 64 TIR'lık çöp toplandı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda yoğun ilgi gören Kandıra sahillerinde temizlik çalışması yaptı. 1 Haziran'dan bu yana mavi bayraklı ve halka açık plajlardan 64 TIR'ı dolduracak 387 ton evsel atık toplandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 14:37 Güncelleme:
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        Kandıra sahillerinden 64 TIR'lık çöp toplandı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda yoğun ilgi gören Kandıra sahillerinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Hem Kocaeli'den hem de çevre illerden gelen vatandaşların akınına uğrayan Kandıra sahillerinde, yoğunlukla birlikte ortaya çıkan atıklar da dikkat çekiyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından 7 mavi bayraklı ve 5 halk plajı olmak üzere toplam 12 plajda temizlik çalışması yürütüyor.

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        Temizlik çalışmalarında 3 kum temizleme traktörü, 2 Atego kamyon, 1 çöp taksi, 6 transit kasalı araç, 2 JCB iş makinesi ve 4 akülü çöp toplama aracı aktif olarak kullanılıyor.

        Yaz sezonunun en yoğun dönemde de çalışmalarını aksatmayan ekipler, 1 Haziran'dan itibaren Kandıra sahillerinden toplam 387 ton evsel atık topladı.

        Toplanan atık miktarının yaklaşık 64 TIR'ı dolduracak büyüklükte olduğu belirtildi.

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