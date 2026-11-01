Kara yollarında durum

Göz kamaştırdılar... Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!

Yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen koleksiyon değeri yüksek klasik ve antika otomobillere, Türkiye'de kayıtlı aynı marka ve modeldeki atıl araçların şasi numaralarıyla yeni kimlik kazandırıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, bazı mühendisler tarafından hazırlanan usulsüz raporlarla ... Daha Fazla Göster Yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen koleksiyon değeri yüksek klasik ve antika otomobillere, Türkiye'de kayıtlı aynı marka ve modeldeki atıl araçların şasi numaralarıyla yeni kimlik kazandırıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, bazı mühendisler tarafından hazırlanan usulsüz raporlarla araçlara yasal görünüm kazandırarak üçüncü kişilere sattıkları belirlendi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alınırken, usulsüz işlem yapıldığı belirlenen 61 araç ele geçirildi. Daha Az Göster