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        Kastamonu'da orman yangınlarına karşı 24 köye su tankeri verildi

        Kastamonu'da, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 24 köye su tankeri dağıtıldı. Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, "Ülkemizde ormanlarımızı tehdit eden en önemli unsur, orman yangınlarıdır. Dünyada orman yangınlarına bu kadar kaynak ayıran az sayıda ülkeden biriyiz. Bunun esas sebebi, birçok ülkede ormanlar yerleşim yerleri ile iç içe değil. Biz de böyle bir durum yok. Genel itibarıyla köylerin içine kadar ormanlar giriyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 18:09 Güncelleme:
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        Kastamonu'da 24 köye su tankeri verildi
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        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nce orman köylerine çok amaçlı çekilebilir su tankeri verilmesiyle orman yangınlarıyla mücadelede yerel imkanların güçlendirilmesi, yangınlara karşı hızlı müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

        Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 24 köye su tankeri dağıtılması nedeniyle düzenlenen törende, ormanların ekonomik değer ve görsel güzelliklerinin yanında önemli bir biyoçeşitlilik barındırdığını söyledi.

        Doğal kaynakların korunması gerektiğini vurgulayan Atılkan, dünyada orman varlığının azaldığını ama Türkiye'nin orman varlığını artıran sayılı ülkelerden biri olduğunu anlattı.

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        Karadeniz Bölgesi'nde geçmişte yangın tehlikesinin günümüzdeki kadar yoğun olmadığını belirten Atılkan, şöyle konuştu: "Ülkemizde ormanlarımızı tehdit eden en önemli unsur, orman yangınlarıdır. Son dönemdeki iklim değişiklikleri, bölgemizde çok büyük yangınları görmemize sebep oldu. Dünyada orman yangınlarına bu kadar kaynak ayıran az sayıda ülkeden biriyiz. Bunun esas sebebi, birçok ülkede ormanlar yerleşim yerleri ile iç içe değil. Biz de böyle bir durum yok. Genel itibarıyla köylerin içine kadar ormanlar giriyor. Bu nedenle ciddi bir altyapı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için Orman Genel Müdürlüğümüz kapasiteyi artırmaya yönelik önemli çalışmalar yapıyor."

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        Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya ise bu tür projelerin devam edeceğini dile getirerek, "Gönül ister ki köylülerimiz bu tankeri sadece bahçe ve hayvan sulamada kullansın ama kırsalda anız ve ev yangınlarının ormana sirayet etme durumu oluyor. Hassas yerlerde bu tür imkanların olması gerekiyor. Bu sene ORKÖY kapsamında 150 hanemize bu projeden faydalandırmayı planlıyoruz. Üreticilerimiz tankerleri ürettikçe vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

        Konuşmaların ardından tankerler, orman köylülerine teslim edildi.

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        #kastamonu haberleri
        #orman yangını
        #su tankeri
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