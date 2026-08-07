Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Kavurucu sıcaklar devam ediyor

        Kavurucu sıcaklar devam ediyor

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonu sıcaklıklar yurdun büyük bir kesiminde mevsim normallerinde seyredecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 15:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

        AA'da yer alan habere göre yurdun büyük bölümünde az bulutlu açık havanın beklendiğini ve sıcaklıkların da mevsim normallerinde seyredeceğini belirten Çelik, pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinin kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceğini söyledi.

        Çelik, Toroslar mevkisinde hafta sonu boyunca kısa süreli yerel yağış geçişlerinin beklendiğini bildirdi.

        Üç büyükşehirde hafta sonu boyunca az bulutlu açık havanın etkili olacağını dile getiren Çelik, Ankara'da hafta sonu yağış beklenmediğini ve sıcaklıkların 33 ila 34 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

        İstanbul'da yarın havanın az bulutlu olacağını belirten Çelik, pazar günü ise öğle saatlerinden sonra kısa süreli gök gürültülü sağanak görüleceğini, sıcaklıkların da 32 ila 33 derece civarında olacağını bildirdi.

        Çelik, İzmir'de ise havanın çoğunlukla az bulutlu açık olacağını, sıcaklıkların ise 36 ila 37 derece bandında seyredeceğini ifade etti.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"