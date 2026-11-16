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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de çiftçiler için tarımsal kurutma sahası kuruldu

        Kayseri'de çiftçiler için tarımsal kurutma sahası kuruldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince Kocasinan ilçesinde 935 bin lira maliyetle yaptırılan tarımsal kurutma sahası hizmete girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 14:04 Güncelleme:
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        Kayseri'de tarımsal kurutma sahası kuruldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere kolaylık sağlamak amacıyla Dadağı Mahallesi'ne kurutma sahası inşa edildi.

        Toplam 2 bin metrekare alana sahip olan ve 935 bin liraya mal olan tesis, bölge çiftçilerinin kullanımına sunuldu. Üreticiler tesis sayesinde ay çekirdeği, kabak, arpa ve buğday gibi ürünlerini toprakla temas etmeden kurutma imkanına kavuştu.

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