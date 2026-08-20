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        Keçiören Belediyesi'nin ücretsiz sünnet hizmeti başladı

        Ankara'nın Keçiören Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik ücretsiz sünnet hizmetini bu yıl da hayata geçirdi. Yaklaşık 600 çocuğun sünnet işlemlerine özel bir sağlık kuruluşunda gerçekleştirilmeye başlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 12:07 Güncelleme:
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        Keçiören'de ücretsiz sünnet hizmeti başladı

        Ankara'nın Keçiören Belediyesi, ücretsiz sünnet hizmetini bu yıl da hayata geçirdi. Belediyenin kurumsal web sitesinde yayımlanan başvuru linki üzerinden alınan kayıtların tamamlanmasıyla birlikte sünnet işlemleri başlatıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından çocuklar, sünnet işlemleri için anlaşmalı özel hastaneye yönlendiriliyor. 10-15 günlük süre içerisinde tamamlanması planlanan sünnet işlemleri, modern cerrahi yöntemlerle, hijyenik koşullarda ve alanında uzman hekimler tarafından çocuk sağlığı gözetilerek yapılıyor.

        Keçiören Belediyesi, ücretsiz sünnet hizmetinin yanı sıra çocukların bu özel gününü daha da anlamlı kılmak amacıyla sünnet olan çocuklara sünnet kıyafeti, ayakkabı ve saat hediye ediyor.

        Sünnet işlemleri sırasında çocuklarına refakat eden ailelere de hastanede belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuluyor. Çocuklarını sünnet işlemleri için hastaneye getiren aileler de Keçiören Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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        #ankara haberleri
        #Keçiören Belediyesi
        #sünnet
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