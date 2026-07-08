Keneyle mücadelede gezici tavuk kümesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, yaz aylarında artış gösteren kene riskine karşı doğal mücadele yöntemlerini hayata geçirdi. Kampüs içerisinde oluşturulan gezici tavuk kümesi uygulamasıyla başta Hasbahçe olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda keneye karşı önleyici çalışma başlatıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, üniversite kampüsünde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Şengönül, İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Sivas merkezinde ve üniversite kampüsünde şu ana kadar kene kaynaklı herhangi bir vakaya rastlanmadığını belirterek, buna rağmen tedbirlerin aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

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Üniversite olarak muhtemel riskleri en aza indirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Şengönül, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyor, çim biçme faaliyetlerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında üniversitemiz akademisyenleri tarafından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yönelik aşı geliştirme çalışmaları da devam ediyor" dedi.

Doğal yöntemlerin de mücadelede önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Şengönül, kampüs içerisinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı gölet çevresi, Hasbahçe ve öğrencilerin vakit geçirdiği alanlarda gezici tavuk kümesi uygulamasını başlattıklarını belirtti.

Tavuk kümeslerinin sayısının artırılacağını ifade eden Şengönül, "Belirli aralıklarla farklı noktalara taşıyacağımız kümeslerle hem keneyle doğal mücadeleyi sürdürecek hem de bu konuda farkındalık oluşturacağız" diye konuştu.

Uygulamanın benzer risk taşıyan alanlara da örnek olmasını istediklerini kaydeden Şengönül, "Amacımız vatandaşlarımızın, personelimizin ve öğrencilerimizin sağlığını korumaktır. Sağlık bizim için her şeyden önce gelir. Bu nedenle her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.