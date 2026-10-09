Kılıçdaroğlu: Kazık çakacak halimiz yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV'de katıldığı programda, "Depremin üzerinden yıllar geçti neden İstanbul'da bir önlem alınmadı. 30 bin civarında tabutluk apartman var deniyor. Yarın bu binalar yıkılırsa sorumlusu kim olacak. Deprem olduktan sonra önlem alma alışkanlığı var ülkemizde. Çöken bina, iktidarın o binanın altında kaldığı anlamna gelir. İstanbul'da önlem alınması gerekir, bu devasa kentte konut sorununun çözülmesi gerekirdi" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı konusunda TBMM'nin bir erken seçim kararı almasına nasıl baktığına ilişkin bir soru üzerine, "Anayasal engel var. İki kezden fazla kişi cumhurbaşkanı olamıyor. Anayasanın değişmesi lazım. Meclis kararı değil ki. Bir kişinin arzusuna göre anayasalar değişmez. İktidarda kalmak için yasaları değiştiriyorsunuz, kendinize kalıcı iktidar süreci yaşatıyorsunuz. İki dönem süreyle cumhurbaşkanlığı diye açık hüküm var. Süre bitti. Uzun süre cumhurbaşkanlığı, ne değişecek. Kaç padişah kaldı bu kadar uzun süre, doğru değil. Bu anayasanın değişmesi lazım. Bu devlet yönetiminin değişmesi lazım. Devlet bir kişiye teslim edilemez. Bir kişiye teslim edilen bir devlet dünyada yok. 600 milletvekiline boşuna para ödeniyor, Parlamento ne yapıyor" ifadesini kullandı.

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Kılıçdaroğlu, gelecek seçimde cumhurbaşkanı adaylığı düşünmediğini, bu tartışmaları çok yersiz bulduğunu belirterek, "Vatandaşın bu kadar derdi varken biz ileride yapılacak bir seçimin tartışmalarını yapıyoruz. Bu dertler böyleyken çözülmeyecek ki. Cumhurbaşkanı kim olursa olsun... Yetkileri dengeli dağıtmak zorundasınız, bir kolektif denetimin olması lazım. Ülkesini seven insanlar, ister iktidarda ister muhalefette olsunlar, var olan aksaklıkları giderme konusunda ortak hareket ederler. Bugün gelinen noktaya bakın. Okullardaki şiddete bakın. Adi suçlarda patlama var. İnsanlar aç. CHP, Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm üreten tek partidir" diye konuştu.

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"CHP NİYE İKİYE BÖLÜNDÜ"

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu zaman 50 + 1'i almak lazım. İttifakların önünü açan ilk parti CHP'dir. CHP, birbirleriyle asla yan yana gelemez denen partilerle yan yana geldi. Önümüzdeki süreçte doğal olarak ittifaklar olacaktır. İttifaklar yapmıyoruz demek, Erdoğan'a 'Sen yeniden seçil' demektir. Ben ittifak yapmıyorum diyorsanız gidin AK Parti'ye destek verin. Erdoğan, ittifakı bozmadı. Bu taraftaki ittifak bozuldu. Niye bozuldu? CHP niye ikiye bölündü? Niye yeni bir parti kuruluyor? Bana birisi akıllı ve mantıklı bir şey söylesin. Özgür Bey ne diyordu: 'Sandığı koyalım, partinin yüzde 90'ı bana oy verir.' Yüzde 90'ı oy veriyorsa niye ayrılıyoruz? İdeolojik ayrılık olursa ona bir şey diyemem."

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Kılıçdaroğlu, "Yeniden bir araya gelelim der misiniz" sorusuna, "Elbette ama kirli olanları asla kabul etmiyoruz. Altını özenle çiziyorum. Orada çok sayıda nitelikli, Türkiye'yi bilen, seven arkadaşımız var. Onların başımızın üstünde yeri vardır. Hem arınmadan söz edeceksiniz, hem kirli olanlarla yan yana olacaksınız. Bunu kabul etmeyiz" yanıtını verdi.

"KAZIK ÇAKACAK HALİMİZ YOK"

Kılıçdaroğlu, YENİ Parti'den CHP'ye dönmek isteyenlerin olduğu iddiaları üzerine, "Kimseyle görüşmedim. Ülkenin dünya kadar sorunu var, bunlarla ilgileniyorum. Giden arkadaşlarla ilgili özel çabamız yok. Kurultayımızı yapacağız, örgütümüzün istediği şekilde gerçekleştireceğiz, tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz. CHP, kuruluşundaki ahlaki kodlara dönmek zorunda" ifadesini kullandı.

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Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda yeniden aday olup olmayacağı sorusuna, "Bu soruyu çok gereksiz buluyorum. Ben bu halka söz verdim. Bu partiyi güvenli limana getirdikten sonra bırakacağım dedim, getirmek zorundayım. Güvenli liman, ahlaki kodlarının güçlendiği, partinin tüzüğünün değiştiği, ön seçimin zorunlu hale geldiği bir süreç. Bu süreci gerçekleştireceğim. Ondan sonra da duracağız, kazık çakacak halimiz yok. Çünkü CHP sıradan bir parti değil. CHP, devlet kuran bir partidir, ahlaki temelleri olan bir partidir" yanıtını verdi.

"ARTIK DEVLET PROJESİ"

Kılıçdaroğlu, "Halkın partisiyiz. Lüks yerlerde, lokantalarda, rakı sofralarında zaman geçirirseniz, bu halk partisi değildir. Halkın partisi olacaksınız, halkın yanında olacaksınız. Yarın Şırnak'a gideceğim, Cizre'ye gideceğim. Toplumun her kesimine dokunmak ve her kesimin sorunlarını öğrenmek ama öğrenmek yetmiyor, çözüm de üretmek zorundasınız" dedi.

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Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümü sürecine ilişkin bir soru üzerine, "Doğrusunu yapıyorlar. Bu artık bir devlet projesi. İktidarın yaptığı bir şey değil. Devletin bütün kurumları külliyen çözmek istediği bir konu bu. Türkiye o coğrafyada büyümek zorunda" ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN'IN YAPTIĞI ÇOK GÜZEL İŞLERDEN BİRİ, ORTAK ALFABE"

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Yeni dünya düzeninde sizin söz sahibi olmanız için büyük bir ülke olmanız lazım. Türkiye, dizi filmlerinin bir kısmını Şam'da, Libya'da, Bağdat'ta çekebilir. Küçülür ve yerinizde kalırsanız, büyümezseniz ekonomik olarak yok olursunuz. Trump niye bu kadar bağırıyor. Eğer siz bu coğrafyada egemen güç olmazsanız, söz sahibi olmazsanız, sizi dinlemezlerse olmaz, içinize hapsolur ve kalırsınız. Erdoğan'ın yaptığı çok güzel işlerden birisi, ortak alfabe yaptı, imzaladılar, Türk Cumhuriyetlerindeki bütün başkanlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı imzaladı. Bu ileride ortak dil demek, ortak alfabe demek. Sen, Türkiye'yi kendi sınırları içine hapsedemezsin. Dünya değişti artık.

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"PARTİYİ KİRLİLİKTEN ARINDIRACAĞIM"

Butlan, yok hükmünde demek. Anlamadığım nokta şu: Bir kurultay yapılıyor, bu kurultay parayla satın alınıyor. Erdoğan, 'şaibeli kurultay' dedi, o dönem yönetenler 'Bizim kurultaylarımızda şaibe olmaz' demedi. Olay yargıya intikal etti. Davanın tarafı değilim, gidip dava açan da değilim. Parayı verenlerle parayı alanlar arasında kavga çıktı, olay yargıya intikal etti. Parayı veren partili, parayı alan partili, ifadeyi alan mahkeme. Mahkeme dedi ki kurultayda şaibe var. 38. Kurultayı yeniden yapmak zorundasınız dedi. Haklı çünkü her şey meydanda. Suçlanan Kılıçdaroğlu. Niye beni suçluyorsunuz ki onu anlamadım. İstinaf bir karar aldı. İkna etmek ayrı, iradeyi satın almak ayrı. Bir partinin kurultayında şaibe olamaz. Bu işlere bulaşan insanlar biz yaptık dedi. Bir parti parayla nasıl ele geçirilir? Cep telefonlarının dağıtılması ne demektir? Olmaz. Bunu bütün partililer biliyor. Ben geldim, 38. Kurultayı yeniden yapacağız, mecburen yapacağız. Benim gelmemden niye ürküyorlar? Birisini asıp kesecek miyim? Partiyi kirlilikten arındıracağım. O rüşvet dağıtanları, parayla oy satın alanları partiden atacağım. Çoğunu attım da zaten."

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Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası ve olası cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir soru üzerine, "Kişilerle oturup pazarlık yapılmaz. Pazarlık partilerle yapılır. İttifak partilerle olursa, partiler otururlar adayı ortak belirlerler. Aday gösterildiğim süreçte ben çıkıp adayım demedim. Orada bir karar verildi. Partilerle bir ittifak yapılır, oturulup konuşulur. İttifak olarak kazanacaksak neleri yapacağımızı masaya yatırırız" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Genel Başkan olmak isteyen arkadaşlarla, demokratik bir zeminde yarışırız. Muharrem Bey aday oldu, hepimiz saygı duyduk. Partinin geleneğinde bu vardır. Bir gelenek daha vardır, asla genel başkanlar için onur kırıcı bir cümle kuramazlar. Son dönemde burdan ciddi bir kopuş oldu. Bu, ayrılan kitlenin CHP kültürünü tam özümsemediğini gösteriyor. Mahkeme kararı çıktı, parti binası, il binasının teslim edilmesi lazım. Masayı, sandalyeyi, bilgisayarları, çay bardaklarını alır götürürseniz, bu başka bir şeydir. İlk kez tarihimizde böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bunları dillendiremiyoruz ama hepsini videoya aldık, arşivine koyduk. Genel merkez binası böyle olamaz, her tarafına genel başkana hakaret eden sloganlar yazamazsınız. Üç yıl önceki halimi, arkadaşlarını iyi tanımadığı için suçluyorum. Uzun yıllar çalıştık bu arkadaşlarla, her türlü olanağı sağladım bu arkadaşlara, hepsini temiz olarak düşündüm. CHP'li bir milletvekili yolsuzluktan suçlanamaz, bunu partinin ruhu kabul etmez, kimliği kabul etmez. Ahlaki üstünlüğümüzü yeniden inşa etmek zorundayız."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.