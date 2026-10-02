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        Haberler Gündem Çevre Kırıkkale'de 150 dönüm mera alanına 25 bin tuz çalısı fidanı dikiliyor

        Kırıkkale'de 150 dönüm mera alanına 25 bin tuz çalısı fidanı dikiliyor

        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, 150 dönümlük mera alanına 25 bin tuz çalısı fidanı dikimine başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 18:41 Güncelleme:
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        Kırıkkale'de 25 bin tuz çalısı fidanı dikiliyor

        Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Aşağışeyh köyünde "Mera Islah Projesi" çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, tuzluluk sorununun azaltılması ve toprak erozyonunun önlenmesi amacıyla 150 dönümlük mera alanına 25 bin tuz çalısı fidanının dikimine başlandı.

        Çalışmalarla meraların korunması ve geliştirilmesi ile bölge hayvancılığının geleceğine katkı sunulması amaçlanıyor.

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        #Kırıkkale Haberleri
        #mera
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