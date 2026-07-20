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        Haberler Gündem Kırmızı bültenle aranan şüpheli Bodrum’da yakalandı

        Kırmızı bültenle aranan şüpheli Bodrum’da yakalandı

        Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla), (DHA)- INTERPOL tarafından hakkında uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle arama kaydı bulunan Mikail Kaan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin düzenlediği ortak operasyonla Bodrum'da yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 21:36 Güncelleme:
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        Kırmızı bültenle aranıyordu: Bodrum'da yakalandı

        INTERPOL tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan, İran pasaportunda ismi Kasra Ashrafi olarak geçen ancak Mikail Kaan adıyla Türk vatandaşlığı da bulunan şüphelinin Bodrum’da olduğu MİT tarafından tespit edildi.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve polis ekipleri, geçen 18 Temmuz’da şüphelinin kaldığı adrese baskın yaptı. Adreste Tunus uyruklu eşi F.D. ile birlikte yakalanan Mikail Kaan gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 15 bin 600 avro, 3 bin 150 İsviçre frangı, 1 soğuk cüzdan, çeşitli ziynet eşyaları, 6 cep telefonu ve 1 tablet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mikail Kaan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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