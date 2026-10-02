Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde, "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği düzenlendi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde 3 Ekim'de kapılarını açacak fuar öncesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki asırlık çınar ağaçlarına 5 bin adet kitap asıldı.

Artık bir gelenek haline gelen etkinlik, sabahın erken saatlerinde olmasına rağmen yine büyük ilgi gördü. Ağaçların çevresinde bekleyen öğrenciler ve kitap tutkunları, Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitapları kısa sürede topladı.

Aynı saatlerde Gebze Çamlık Parkı ve Kocaeli Üniversitesi Kampüsü’nde düzenlenen etkinliğe de ilgi yüksekti ve 2 bin kitap büyük bir hızla toplandı.

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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ile birlikte etkinliğe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, öğrencilerle ve vatandaşlarla sohbet ederek, kitap hediye etti.

Kocaeli Kitap Fuarı'nın Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası bir kimliğe büründüğünü belirten Büyükakın, her yıl giderek artan ilginin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Büyükakın, "Kocaeli için yine kitap mevsiminin arefesindeyiz. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor. Fuarımız Kocaeli için bir gelenek oldu. Kocaelililer Kitap Fuarı’nı çok sevdi. Diğer şehirlerimizden de ciddi manada kitap severlerimizin akını söz konusu oluyor. Kitap Fuarımızın geleneği haline gelen Ağaçlar Kitap Açtı etkinliğimiz ise ayrı bir renk oluyor. Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın, anne ve babaları ile bu saatte buraya gelerek Kocaeli Kitap Fuarı'nın coşkusunu yaşamaları bizi fazlasıyla memnun ediyor" ifadesini kullandı.

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Kocaeli Kitap Fuarı'nın bu yılki içeriği hakkında da bilgi veren Büyükakın, "Kocaeli Kitap Fuarımız 1.065 etkinlik ve söyleşi ile kapılarını açacak. 550 yayınevi, kitap severlerle buluşacak. 5 tane kültür yayınının tanıtımını yapacağız. Yine çok renkli ve kendi rekorunu kıracak bir Kocaeli Kitap Fuarı, şehrimizle buluşmuş olacak. Çok güzel bir program hazırlandı. Kocaelililer başta olmak üzere çevre illerdeki kitap severlerimizi bu güzel organizasyona bekliyoruz. Etkinliğimizin şimdiden kitap severlerimize hayırlı olmasını, şehrimize ve ülkemize güzellikler getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı yarın kapılarını açacak. 550 yayınevi, sivil toplum kuruluşu ve sahafın yer alacağı fuar aynı zamanda nim 65 etkinlik ve söyleşiye ev sahipliği yapacak. 'Romanların ve Hatıratların İzinde' temasını taşıyacak olan Kocaeli Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar olacak.

Vatandaşlar, 11 Ekim Pazar akşamına kadar sürecek olan fuarı 10.30-21.30 arasında ziyaret edebilecek.