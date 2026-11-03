Kocaeli'de motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre kent için sarı kodlu uyarı verildiği bildirildi.

İHA'nın haberine göre açıklamada, 4 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 4 Kasım Çarşamba günü saat 12.00'den 5 Kasım Perşembe günü saat 06.00'ya kadar trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı kaydedildi.