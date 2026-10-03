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        Haberler Gündem Güvenlik Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonu: 31 tutuklama

        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonu: 31 tutuklama

        Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 52 zanlıdan 31'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 04:30 Güncelleme:
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        9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 31 tutuklama

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin savcılık sorguları tamamlandı.

        AA'nın haberine göre, gözaltına alınan 52 zanlıdan 31'i tutuklandı, 21'ine adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

        Ayrıca "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında şüphelilere ait malvarlığı değerlerine el koyma tedbiri uygulandı.

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        OLAY

        Soruşturma kapsamında, toplam 155 firma ile bağlantılı 118 şüpheli belirlenerek, Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

        İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 50 klasör evrak ve doküman, 45 e-imza, 16 farklı firmaya ait kaşe, çok sayıda ajanda, 20 cep telefonu, 23 bilgisayar, farklı bankalara ait hesap cüzdanları, 7 farklı operatöre ait SIM kart, 917 adet 9x19 milimetre çapında dolu fişek, kurusıkı tabanca ile takılı vaziyette şarjör ve 14 kurusıkı fişeği ve hard disk ele geçirilmişti.

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        Operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınanlardan 61'i ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 5'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu anlaşılmıştı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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