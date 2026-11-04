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        Konya'da Akçeşme Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesi tanıtıldı

        Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan Akçeşme Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesi'nin tanıtım programı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 17:44 Güncelleme:
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        Konya'da Akçeşme'nin dönüşüm projesi tanıtıldı

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taş Bina'da düzenlenen programda, Akçeşme Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesi ile kentin kalbindeki bir boşluğu iyi bir şekilde doldurmak istediklerini söyledi.

        Projeyle ilgili yoğun bir çalışma yürüttüklerini, bölgede yeni bir cazibe alanı oluşturmayı planladıklarını belirten Altay, şunları kaydetti:

        "Bu şehri güzelleştirmek, tarihi dokusunu ortaya çıkarmak için yola çıktık. İşin bu kadar büyüyeceğini, gelişeceğini ve bu noktalara geleceğini düşünmüyordum. Gelinen noktada şehrimizde yaptığımız her iş başka bir işi tetikliyor. Dolayısıyla daha başka güzellikler de ortaya çıkmaya başlayacak. Şehrimize çok önemli bir eseri daha kazandırmış olacağız. Şık bir Kadınlar Pazarı binası yapıyoruz. İçinde sebze meyvenin satılabildiği alanlar ve altında otopark olacak. Çok güzel bir iş oldu. Marka değeri yüksek. Gelen ziyaretçilerin Konya'yı yaşamak, dinlenmek için gelecekleri bir alan."

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        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da projenin hayırlı olmasını diledi. Projeyle ilgili kamulaştırma çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Kılca,"Projenin sonuna geldik. Yakında temel atma törenini yapacağız. Toplam proje alanımız 131 bin 716 metrekareden oluşuyor. Burada 9 adamız var. Adalarda konutlar, kültür merkezleri, ticari alanlar, oteller, eğitim ve otopark alanları olacak." diye konuştu.

        Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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